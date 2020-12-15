مستشار وزير الصحة بغزة: الوضع خطير وكورونا منتشر في جميع المحافظات

حذر مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، من أن الوضع في القطاع خطير وأن فيروس كورونا منتشر في جميع المحافظات.

وقال أبو وردة إن كل المناطق في القطاع باتت مصنفة حمراء بمعنى أنها باتت موبوءة، مشيرا إلى أن أكثر ما يخيف المسؤولين أن هناك أشخاصا مصابين لا تظهر عليهم أي أعراض وينقلون العدوى.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن امتلاء كل الأسرة المعدة مسبقا للمصابين بفيروس كورونا.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في فلسطين يبلغ 113409، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 1023.

المصدر: RT + "وورلد ميتر"