الجيش اللبناني يحذر من قبول طلبات صداقة من الموساد عبر "فيسبوك"

حذرت قيادة الجيش اللبناني، المواطنين اللبنانيين من طلبات صداقة ورسائل عبر موقع "فيسبوك" باسم "الموساد" تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي، تتضمن دعوات للانضمام إليه والتواصل معه.

وكشفت القيادة في بيان أن "عددا من المواطنين تلقوا طلبات صداقة ورسائل عبر الفايسبوك باسم (الموساد) تابعة لجهاز مخابرات العدوّ الإسرائيلي، تتضمن دعوات للانضمام إليه والتواصل معه".

وحذرت من "مغبة الانجرار وراء هذه المحاولات"، داعية إلى "عدم الانسياق والتجاوب مع هذه الطلبات تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية".

المصدر: الجيش اللبناني