تبون يهنئ بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، المرشح الديمقراطي المنتخب للرئاسة، جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وكتب الرئيس الجزائري على موقعه في "تويتر": "أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين".

وأضاف تبون: "أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية، حظ موفق".

السيد جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين. أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم و للولايات المتحدة الأمريكية.

حظ موفق — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 15, 2020

وتأتي هذه التهنئة بعد إعلان الهيئة الانتخابية الأمريكية (المجمع الانتخابي) رسميا، فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

المصدر: "النهار" الجزائرية