تحذير "عالي الخطورة" من هواتف آيفون في السعودية (صور)

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي، تحذيرات وصفها بـ"عالية الخطورة"، بشأن إصدار شركة آبل الأمريكية، تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

وقال المركز الوطني، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المهاجم يمكن استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، مشيرا إلى أن المهاجم (الهاكر) يمكنه الكشف والإفصاح عن المعلومات الحساسة.

تحذير أمني رقم: 257-2020



تاريخ: 2020/12/15



بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple: https:// https://t.co/NP2btcEfJA#Saudi_CERTpic.twitter.com/XD8EzVYv69 — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) December 15, 2020

وأضاف أن بعض التطبيقات الخبيثة يمكنها تجاوز تفضيلات الخصوصية، وإيقاف البرامج عن العمل فجأة عن بعد، وترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS)، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة "DoS"، وانتهاك سياسة المصادقة "Authentication policy".

وناشد المركز الوطني مالكي هواتف "آبل" باتباع توصيات الشركة وتحديث المنتجات المتأثرة.

المصدر: المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني