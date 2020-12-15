 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية عالمية

تحذير "عالي الخطورة" من هواتف آيفون في السعودية (صور)

أخبار العالم العربي

تحذير
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pd77

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي، تحذيرات وصفها بـ"عالية الخطورة"، بشأن إصدار شركة آبل الأمريكية، تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

وقال المركز الوطني، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المهاجم يمكن استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، مشيرا إلى أن المهاجم (الهاكر) يمكنه الكشف والإفصاح عن المعلومات الحساسة.

وأضاف أن بعض التطبيقات الخبيثة يمكنها تجاوز تفضيلات الخصوصية، وإيقاف البرامج عن العمل فجأة عن بعد، وترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS)، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة "DoS"، وانتهاك سياسة المصادقة "Authentication policy".

وناشد المركز الوطني مالكي هواتف "آبل" باتباع توصيات الشركة وتحديث المنتجات المتأثرة.

المصدر: المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا