الحكومة السورية توافق على استئناف تشغيل المطارات في 21 ديسمبر

وافقت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء على إعادة تشغيل مطارات حلب واللاذقية والقامشلي وحددت مواعيد انطلاق الرحلات عبرها.

وذكرت وزارة النقل أن مجلس الوزراء وافق على إعادة تشغيل تلك المطارات بدءا من يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري، وبمعدل أربع رحلات حتى يوم العاشر من الشهر القادم.

وكان وزير النقل السوري، زهير خزيّم، أعلن الأسبوع الماضي أن الوزارة ستعمل على إعادة تشغيل مطار حلب الدولي خلال الفترة القريبة القادمة.

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وفي 8 من الشهر الجاري أعلنت محافظة الحسكة الموافقة على استئناف الرحلات الخارجية من مطار بيروت إلى مطار القامشلي الدولي، وبالعكس.

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يذكر أن الحكومة السورية أوقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا في مارس الماضي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT