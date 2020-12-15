مفاوضات لتفعيل خط بري بين بغداد وعمّان والقاهرة

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن وجود مفاوضات تجري لإعادة تفعيل خط النقل البري (بغداد - عمّان - القاهرة)، فيما أشارت إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع شركتين أردنية ومصرية.

وقال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في الوزارة، كريم كاظم، إن "أهم خطوة اتخذتها الوزارة خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً، هي إعادة تفعيل الخط البري الجديد لنقل المسافرين والعمالة المصرية الذي يكون مساره بين (القاهرة - عمّان - بغداد)، بالتنسيق مع شركة (جت) الأردنية، و(سوبر جت) المصرية".

وأضاف: "يجري حاليا الاعداد لعقد اجتماع مهم لمناقـشة المشروع ليصبح قـيد التنفيذ نظرا لايقافه منذ اعـوام عديدة، وتقديم تسعيرة محددة لنقل المسافرين، وستتولى شركة (جـت) نقل المسافرين من القاهرة الى عمان، ومنها الى بغداد".

ومنذ أكثر من عام يعمل العراق ومصر والأردن على إيجاد تفاهمات واتفاقات اقتصادية جديدة بينهم، وعقدت اجتماعات من قبل بين قادة البلدان الثلاثة، ومن المقرر أن تُعقد قمة جديدة في بغداد مطلع العام المقبل.

المصدر: "الصباح" + RT