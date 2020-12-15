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كاسحة ألغام من الجيل الجديد تدخل الخدمة في القاعدة العسكرية البحرية بمدينة الجزائر

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كاسحة ألغام من الجيل الجديد تدخل الخدمة في القاعدة العسكرية البحرية بمدينة الجزائر
مدينة الجزائر. الجانب الجنوبي من الميناء الحديث. الصورة: RT/F.S.
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قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها عززت قدراتها بسفينة كاسحة للألغام من الجيل الجديد، مساهمة في "تأمين الملاحة في البحر الأبيض المتوسط" في الحرب والسلم، حسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وقد رست السفينة العسكرية الجديدة "كاسح 2" في القاعدة العسكرية البحرية بالميناء القديم بمدينة الجزائر، الذي يعود تأسيس نواته إلى العهد العثماني في ثلاثينيات القرن 16على يد القائد خير الدين بربروس.

كاسحة ألغام من الجيل الجديد تدخل الخدمة في القاعدة العسكرية البحرية بمدينة الجزائرفي مياه مدينة الجزائر. الصورة: صحيفة "الخبر".

تدخل كاسحة الألغام الجديدة الخدمة، حسبما نقلته الصحيفة عن بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية "في إطار تنفيذ برنامج تحديث وعصرنة الأسطول البحري".

 

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المصدر: صحيفة "الشروق"/صحيفة "الخبر"

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