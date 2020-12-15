مرزوق الغانم يفوز برئاسة مجلس الأمة الكويتي

فاز النائب مرزوق علي الغانم برئاسة مجلس الأمة الكويتي، بعد حصوله على 33 صوتا، متقدما بذلك على منافسه النائب، بدر الحميدي، الذي حصل على 28 صوتا.

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وأعلن رئيس السن النائب، حمد سيف الهرشاني، فوز النائب مرزوق علي الغانم برئاسة مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر.

وقال الغانم بعد إعلان انتخابه: "أشكر كل من أولاني ثقته، وأمد يدي للجميع، التزمت الصمت تجاه الإساءات التي طالتني، أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين".

وتابع:" المعارك والخلافات الشخصية لن تفيدنا ولن تنمي مجتمعنا، والشعب الكويتي لا يريد نزاعات شخصية، إنما يريد العمل، وأقولها صادقا أمينا على كل حرف أمد يدي لكم جميعا".

يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة الكويتي في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016

المصدر: "القبس" الكويتية