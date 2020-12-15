الصدر يدعو إلى أن تكون الانتخابات المقبلة "خالية" من الوجوه القديمة

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة، في إشارة إلى عدم انتخاب النواب السابقين.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي للتيار الصدري، حيدر الجابري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الصدر دعا الى ان تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة، شلع قلع، (مصطلح يستخدمه الصدر بمعنى التغيير الجذري)، كما أن الميثاق الذي دعا إليه لايشمل الفاسدين".

وأضاف الجابري أن "الصدر طالب بإكمال التحقيقات ضد ضرب المتظاهرين وكذلك التحقيق بالاعتداءات التي طالت القوات الأمنية، كما يدعو العراقيين إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية لإيجاد انتخابات نزيهة وعادلة".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في العراق في يونيو 2021 ، وهو الموعد الذي حدده وتعهد به رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT