رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل.

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وجاءت توجيهات الشيخ خليفة بن زايد، تيمنا بسنة النبي محمد، بإقامة صلاة الاستسقاء، طلبا لنزول المطر على أرجاء البلاد.

ودعا خليفة بن زايد إلى "الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث و ينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد".

المصدر: "وام"