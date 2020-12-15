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رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

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رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة
Reuters
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وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل.

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وجاءت توجيهات الشيخ خليفة بن زايد، تيمنا بسنة النبي محمد، بإقامة صلاة الاستسقاء، طلبا لنزول المطر على أرجاء البلاد.

ودعا خليفة بن زايد إلى "الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث و ينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد".

المصدر: "وام"

 

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