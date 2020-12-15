الأمم المتحدة تأمل في التوصل لاتفاق على أهداف ملموسة لإصلاح الاقتصاد الليبي

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن أملها في التوصل إلى اتفاق على "أهداف ملموسة" لإصلاح الاقتصاد الليبي.

وفي بيان لها، في مستهل اجتماع يستمر يومين في جنيف، قالت وليامز: "آمل بصدق في أن يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة، وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية، وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات".

وحذرت المجتمعين من أن "الوقت ليس في صالحكم"، وأضافت: "نحن في حاجة إلى التحرك بسرعة وحسم، وأنا أعول عليكم في اتخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين".

ولفتت ويليامز إلى أن اجتماع جنيف يأتي "عقب حدوث تطوّرات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط".

وأضافت: "يجري التحفظ على الإيرادات التي تحصلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة".

المصدر: "فرانس24"