مصر تسجل 511 إصابة جديدة و23 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في مصر يوم الاثنين، تسجيل 511 إصابة إلى جانب 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 122 ألفا و86 إصابة والوفيات إلى 6943 وفاة.

وأعلنت الوزارة عن خروج 257 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم من مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105 آلاف و132 حالة حتى ليل الاثنين - الثلاثاء.

المصدر: RT