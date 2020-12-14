الحوثيون: قد ندرس حماية الموانئ السعودية في حال طلب منا ذلك

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي، عن استعداد الجماعة لـ"حماية الموانئ السعودية في حال طلب منهم ذلك".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب محمد علي الحوثي: "قد ندرس حماية الموانئ السعودية في حال طلب منا ذلك، خصوصا مع فشل أمريكا وبريطانيا كما يبدو".

وأضاف: "الحادث إرهابي كما أعلنت السعودية (في إشارة إلى استهداف ناقلة نفط بميناء جدة في السعودية عبر زورق مفخخ)".

وتابع محمد علي الحوثي: "المؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية لديها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب الأمريكي وفروعه".

قد ندرس حماية الموانئ السعودية

في حال طلب منا ذلك

خصوصا مع فشل أمريكا وبريطانيا كما يبدو

والحادث إرهابي كما أعلنت السعودية

والمؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية لديهم خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب الأمريكي وفروعه .#عربي_ضد_ملوك_التطبيع — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 14, 2020

وكانت شركة هافنيا للشحن أعلنت يوم الاثنين، أن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وقالت هافنيا في بيان على موقعها في الإنترنت: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

المصدر: RT