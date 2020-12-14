مصر.. إصابة محبوسين ورجال أمن بعد إشعال مساجين النيران داخل قسم شرطة

أحبطت الأجهزة الأمنية بأحد أقسام الشرطة في مدينة رأس غارب المصرية محاولة هروب مساجين أشعلوا النيران في بطانيات بمكان احتجازهم داخل القسم.

وأصيب 4 مساجين و3 أفراد أمن وضابط شرطة باختناق جراء إشعال النيران داخل الحجز.

وتم نقل 4 من المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونشرت شرطة محافظة البحر الأحمر عددا كبيرا من عناصر الأمن المركزي وفرضت طوقا أمنيا حول قسم الشرطة لمنع أي تجمع لأهالي المساجين.

ناصر حاتم

المصدر: RT