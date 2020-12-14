 
مباشر

اختفاء تمثال الإمام محمد عبد يثير جدلا في مصر.. والحكومة ترد

أخبار العالم العربي

اختفاء تمثال الإمام محمد عبد يثير جدلا في مصر.. والحكومة ترد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcxz

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة تظهر اختفاء تمثال الإمام محمد عبد في محافظة دمنهور.

اختفاء تمثال الإمام محمد عبد يثير جدلا في مصر.. والحكومة ترداختفاء التمثال
إقرأ المزيد
مصر.. ظاهرة فلكية مميزة على كتفي
مصر.. ظاهرة فلكية مميزة على كتفي "أبو الهول" تكشف قدرات الفراعنة

وردا على تلك الصور، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا صحة لما ورد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء تمثال محمد عبده بميدان المحطة أمام محطة السكة الحديد بدمنهور.

وأكد محافظ البحيرة، أن ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي أعمال "فوتوشوب" قام بها البعض بغرض إثارة الرأي العام.

اختفاء تمثال الإمام محمد عبد يثير جدلا في مصر.. والحكومة ترد

وأهابت المحافظة الالتزام بالمسؤولية وتحري الحقيقة والأخبار الصادقة، خاصة أن البحيرة تعد من أكثر المحافظات التي تحقق أعلى معدلات في التنمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا