اختفاء تمثال الإمام محمد عبد يثير جدلا في مصر.. والحكومة ترد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة تظهر اختفاء تمثال الإمام محمد عبد في محافظة دمنهور.

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وردا على تلك الصور، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا صحة لما ورد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء تمثال محمد عبده بميدان المحطة أمام محطة السكة الحديد بدمنهور.

وأكد محافظ البحيرة، أن ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي أعمال "فوتوشوب" قام بها البعض بغرض إثارة الرأي العام.

وأهابت المحافظة الالتزام بالمسؤولية وتحري الحقيقة والأخبار الصادقة، خاصة أن البحيرة تعد من أكثر المحافظات التي تحقق أعلى معدلات في التنمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية