الأونروا: الوضع المالي للوكالة سيء للغاية

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إن الوكالة تواجه وضعا ماليا حرجا تفاقم بتفشي جائحة فيروس كورونا.

وأضاف فيليب لازاريني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين: "الوضع المالي لم يكن يوما في مثل هذا الوضع الحرج".

وأفاد لازاريني بأن معدلات الفقر زادت في الأشهر القليلة الماضية بين المستفيدين من المساعدات.

وصرح المفوض العام للوكالة بأن اعتماد الناس يزيد على الأونروا.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: ""نقاشاتنا انصبت على كيفية التعامل مع الأزمة المالية الحالية التي تواجهها الوكالة لأن الأزمة كبيرة وانعكاساتها خطيرة على متلقي الخدمة في مناطق عمل الوكالة الخمس في ظروف صعبة في ظروف كورونا التي تستدعي أصلا وأساسا توفير إمكانات أكبر للوكالة حتى تستطيع أن تقوم بمهماتها الرئيسة والحيوية إزاء اللاجئين".

وتقدم الأونروا خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وتعقد الوضع بقطع التمويل الأمريكي للوكالة في أوائل 2018 عندما بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب في سلسلة إجراءات لخفض التمويل بحجب مساعدات بقيمة 65 مليون دولار للوكالة.

وبعد سبعة أشهر أوقفت واشنطن كل تمويلها للأونروا، البالغ أكثر من 300 مليون دولار سنويا، ثم أوقفت مئات الملايين من الدولارات لتمويل مساعدات ترسل للفلسطينيين عن طريق منظمات تنمية وإغاثة ومستشفيات أخرى.

المصدر: رويترز