أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على موقف بلاده "الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

إقرأ المزيد

وكتب أمير قطر في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": " أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني".

أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية .. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني. pic.twitter.com/fDx28aYIx3 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 14, 2020

المصدر: RT