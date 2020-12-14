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أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

أخبار العالم العربي

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس
Reuters
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على موقف بلاده "الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

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وكتب أمير قطر في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": " أكدت للأخ الرئيس أبو مازن خلال لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني".

المصدر: RT

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