الفنان السوري جورج وسوف يحتفل بخطوبة نجله ويوجه له رسالة

احتفل الفنان السوري، جورج وسوف، بخطوبة نجله جورج، ووجه له رسالة تهنئة معلقا على الطريقة التي باتت تتم فيها المناسبات في ظل جائحة الكورونا.

وشارك وسوف صورتين لابنه مع عروسه عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليهما: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة المودرن، نظرا للأوضاع الكورونية".

ثم وجه رسالة للعروسين هي "إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى أصبح جدو يا حبيب قلبه للبابا".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي