مصر تسجل 22 وفاة و486 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد، تسجيل 486 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة مع 478 إصابة و21 وفاة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت، بلغ 121575 حالة من ضمنهم 104875 حالة تم شفاؤها و6920 حالة وفاة.

وكان وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، قد أكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الخميس عن استقبال أولى شحنات لقاح شركة "سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، إن الأولوية في توزيع لقاح كورونا الصيني ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

المصدر: RT