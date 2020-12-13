موريتانيا.. فرض حظر تجول جزئي لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت السلطات الموريتانية فرض حظر تجول جزئي ابتداء من اليوم الأحد، وذلك للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان، إنه "في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، يبدأ سريان حظر التجول على امتداد التراب الوطني من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا".

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام والتقيد بالضوابط المطبقة في مثل هذه الظروف.

وسبق أن أغلقت السلطات الموريتانية المؤسسات التعليمية في الرابع من ديسمبر الجاري، لمدة عشرة أيام قبل أن يتم تمديد إغلاقها حتى الرابع من يناير المقبل.

وسجلت موريتانيا في أقل من شهر أكثر من ستين وفاة بسبب الفيروس، وقرابة ثلاثة آلاف إصابة مؤكدة.

وهي وضعية وصفتها الحكومة بأنها وصلت إلى مستويات "مقلقة"، في ظل ضعف التقيد بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات.

المصدر: "صحراء ميديا"