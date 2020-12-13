الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1639 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، تسجيل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الكيلة إلى أن قطاع غزة سجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 406 حالات.

وتستمر حالة الإغلاق التام في بعض محافظات الضفة الغربية حتى يوم الخميس وتشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفرض حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة إغلاقا جزئيا على كامل القطاع يستمر من الساعدة السادسة والنصف مساء حتى السابعة صباحا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 124641 إصابة تعافى منها 98518، فيما توفي بسبب الفيروس 1079 شخصا.

المصدر: وكالات