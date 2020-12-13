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فقدان 3 صيادين وإنقاذ 6 في حادث غرق مركب صيد بخليج مدينة الجزائر

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فقدان 3 صيادين وإنقاذ 6 في حادث غرق مركب صيد بخليج مدينة الجزائر
خليج مدينة الجزائر ومئذنة جامع الجزائر على يسار. الصورة: RT/F.S.
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أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنها تبحث عن 3 مفقودين في حادث غرق مركب صيد، عند الثالثة من صباح اليوم الأحد، بساحل "الرّميلة"، المعروف بـ "Sablette"، في خليج مدينة الجزائر.

 وأكدت المصالح ذاتها، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن 6 بحارة من طاقم المركب الغارق، من بينهم مالك المركب، وتتراوح أعمارهم بين 27 عاما و40 عاما، قد تم إنقاذهم.

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وسخّر رجال الحماية المدنية للبحث المتواصل عن المفقودين الـ 3، في حادث انقلاب مركب الصيد الغارق، سخروا زورقا و 4 غطاسين، إضافة إلى شاحنة إطفاء و 3 سيارات إسعاف.

فقدان 3 صيادين وإنقاذ 6 في حادث غرق مركب صيد بخليج مدينة الجزائرعمليات البحث عن المفقودين في ساحل "الرميلة" بخليج مدينة الجزائر. الصورة: حسام حريشان/صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن أسباب الحادث، الذي جرى في ظل طقس مضطرب مصحوب بهيجان البحر، لم يتم التوصل بعد إلى تحديدها.

 

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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