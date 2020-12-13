رئيس بعثة المينورسو الأسبق باستاغلي: على حكومات العالم رفض إعلان ترامب بشأن نزاع الصحراء

قال فرانتيسكو باستاغلي، الرئيس الأسبق لبعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة يتعين على الحكومات التنديد ورفض الإعلان الأخير لـدونالد ترامب بخصوص الصحراء الغربية.

وأضافت وكالة الأنباء الصحراوية، التي نقلت الخبر، إن باستاغلي قدّر "في محاضرته خلال الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي" أن هذا الرفض "سيجعل الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن تتراجع عن هذا القرار وتلتزم بالشرعية الدولية كإطار لإيجاد حل لهذه القضية"، على حد قول الوكالة.

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ودعا الدبلوماسي الأممي، الذي ترأس "المينورسو" بين 2005 و2006، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "موقف ضد هذه الخطوة الأحادية الجانب" لتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن في الدوليين وإلى "الضغط بقوة" لإعادة القضية إلى إطارها القانوني الدولي.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية/وكالة الأنباء الجزائرية (النسخة الناطقة بالفرنسية)/صحيفة "Cuarto Poder" الإسبانية