مصر.. السجن 3 سنوات لضابط و8 أفراد شرطة في قضية "قتل مجدي مكين"

قضت محكمة شمال القاهرة في مصر، بمعاقبة ضابط و8 أمناء شرطة بقسم الأميرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبراءة آخر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل مجدي مكين".

وعقب قرار المحكمة، ألقت قوات الأمن بالمحكمة، القبض على الضابط المتهم كريم مجدي، والذي كان طليقا على ذمة القضية.

وكانت نيابة غرب القاهرة قامت بإحالة معاون مباحث قسم الأميرية، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليهم تهمة تعذيب أفضى إلى الموت، وكذلك التزوير في محضر الواقعة، والإضرار العمد بجهة عملهم، وهي وزارة الداخلية المصرية.

المصدر: "اليوم السابع"