ظريف يتسلم أوراق اعتماد سفير سوريا الجديد لدى طهران

تسلم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، من شفيق ديوب، أوراق اعتماده سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى طهران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية، أن ظريف استقبل شفيق ديوب، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده بطهران.

وسبق للسفير ديوب تسلم مهام رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في كل من نيجيريا والأردنبالإضافة إلى منصب مدير إدارة أفريقيا ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

المصدر: وكالة "تسنيم"