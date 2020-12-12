إصابة عدد من مسلحي" قسد" بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في ريف دير الزور

أصيب عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى سياراتهم، اليوم السبت، في ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن عبوة ناسفة، زرعها مجهولون على جانب طريق حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لمسلحي "قسد"، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوفهم وأضرار مادية كبيرة.

وقتل أمس الجمعة اثنان من مسلحي "قسد" وأصيب آخرون، في هجمات متفرقة على أيدي مجهولين، طالت تحركاتهم ونقاطا تابعة لهم على طريقي المنخر والسلحبية وقرب مفرق الصفصافة غرب الرقة.

المصدر: سانا