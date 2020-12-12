 
مباشر

قرقاش ينشر صورة لنجل محمد بن زايد من حفل تخريجه ويعلق

أخبار العالم العربي

قرقاش ينشر صورة لنجل محمد بن زايد من حفل تخريجه ويعلق
Reuters
محمد بن زايد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcfb

نشر أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، صورة لنجل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، من حفل تخريج طلاب كلية ساند هيرست العسكرية ببريطانيا.

وعلق قرقاش على الصورة التي نشرها اليوم السبت، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحفل يحمل أكثر من تهنئة وبأكثر من مستوى، فهي تهنئة وطن للشيخ محمد بن زايد على تخرج عدد من شبابه وانضمامهم إلى درع الوطن".

وأضاف: "وهي تهنئة لأب تخرج ابنه -الشيخ زايد بن محمد بن زايد- من الكلية العريقة حاملا إرث والده ومسيرته، بما تحمله من فخر، وندعو للفرحة أن تكون دائمة والإنجاز راسخا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا