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عشاء خاص يجمع إماراتيين وإسرائيليين وبحرينيين! (فيديو)

أخبار العالم العربي

عشاء خاص يجمع إماراتيين وإسرائيليين وبحرينيين! (فيديو)
twitter.com/IsraelintheGulf
عشاء خاص يجمع إماراتيين وإسرائيليين
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جمع عشاء خاص، أمس الجمعة، مجموعة من الإسرائيليين والإماراتيين والبحرينيين.

ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت مقطع فيديو لهذا اللقاء، وعلقت عليه: "هكذا استقبل واحتفل ناشطون إسرائيليون وإماراتيون وبحرينيون بوجبة الشبات (السبت) التقليدية يوم امس، ما أجمل السلام".

ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وهم يجلسون على مائدة الطعام، بينما كان الإسرائيليون، على ما يبدو، يقومون بالغناء وتقديم العشاء لضيوفهم.

المصدر: RT

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