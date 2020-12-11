وزارة الصحة في قطاع غزة: 31% من العينات التي تم أخذها يوم الجمعة مصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء يوم الجمعة، إنها سجلت 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الجمعة.

وأضافت أن عدد الإصابات الكلي بلغ 505 إصابات يوم الجمعة، بعد إجراء 1618 فحصا، أي بمعدل إصابة بلغت 31%.

إلى ذلك، شهدت محافظات فلسطينية إغلاقا شاملا وحظر تجوال صباح يوم الجمعة، وذلك ضمن إجراءات وزارة الداخلية للحد من انتشار كورونا.

وحذرت السلطات من فرض عقوبات على مخالفي قرار الإغلاق والحظر.

وبدأ سريان قرار الإغلاق الشامل في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل لمدة 7 أيام، مساء الخميس، تماشيا مع قرارات الحكومة الفلسطينية الأخيرة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، أعلن الاثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المحافظات الـ 4 المذكورة، إضافة إلى إغلاق كافة المحافظات يومي الجمعة والسبت.

المصدر: RT