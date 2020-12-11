الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية سابعة إلى السودان لدعمه في مكافحة كورونا

أرسلت الإمارات يوم الخميس طائرة مساعدات تحتوي على 14 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى السودان، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيستفيد من المساعدات أكثر من 14 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".

وقال حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الإمارات لدى السودان: " تعد جمهورية السودان من أوائل الدول التي تلقت المساعدات التي أرسلتها الإمارات في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر أبريل الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر التسعة الماضية، إلى أن بلغت في مجملها 230 طنا حتى اليوم، منها 130 طنا مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية " .

وأضاف الجنيبي أن تسيير الجسر الجوي من المساعدات الطبية الإماراتية إلى السودان مستمر.

وأكد السفير على العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين وحرص الإمارات على مواصلة الدعم للقطاع الصحي في السودان وتعزيز الخطط الحكومية، من خلال تقديم الدعم المباشر للعاملين في القطاع الطبي من الأطباء والممرضين والأجهزة الفنية في مواجهة الجائحة.

وقدمت الإمارات حتى اليوم، أكثر من 1661 طنا من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.

المصدر: "وام"