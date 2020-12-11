العراق.. السلطات الكردية تمنع أعضاء في البرلمان من دخول السليمانية

أعلنت كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، أن السلطات الكردية في محافظة السليمانية منعت أعضاء في مجلس نواب الإقليم من الدخول إلى المحافظة.

وقال عضو الكتلة دابان محمد في تصريح صحفي، إن "كتلة التغيير أعلنت اعتصامها لليوم الثالث بشكل سلمي في برلمان كردستان، وتنقصنا سبعة تواقيع من أجل عقد جلسة برلمان كردستان".

وأضاف، أن "القوات الأمنية منعت أعضاء كتلة التغيير من الدخول الى السليمانية، وأردنا الذهاب إلى موقع التظاهر جاء من أجّل تهدئة الوضع واستجابة لطلب المتظاهرين بسبب إراقة الدماء وحدوث المصادمات وقتل الأطفال بالتظاهرات".

وتداول نشطاء معلومات عن اعتقال السلطات الأمنية في محافظة السليمانية النائبين السابقين في برلمان الإقليم عبدالله ملا نوري وشيركو محمد أمين.

وقال أربعة نواب من كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان، وهم: دابان محمد، علي محمد صالح، اشنا عبدالله، جلال محمد امين، إن "قوات سيطرة سماقولي بين محافظة السليمانية وأربيل التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني منعتهم من العودة الى السليمانية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بتجدد الاحتجاجات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، فيما أشار إلى حدوث صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى الحكومة المحلية.

المصدر: "واع" + RT