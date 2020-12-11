جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية في العالم العربي لمزيد من التفتيت والتدمير

قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، إن "الحاكم الحالي لأمريكا، دونالد ترامب، يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود".

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ونشر جنبلاط تغريدة على حسابه في "تويتر" كتب فيها:" إن الحاكم الحالي لأمريكا ترامب يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود، تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان"، مضيفا: "حيث إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير".

ان الحاكم الحالي لامريكا ترامب يبشر الاجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه الى مشرقه مستقبلا اسود تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان وحيث اسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير pic.twitter.com/2JV7PAXvnR — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 11, 2020

المصدر: تويتر