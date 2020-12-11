 
مباشر

جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية في العالم العربي لمزيد من التفتيت والتدمير

أخبار العالم العربي

جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية في العالم العربي لمزيد من التفتيت والتدمير
Reuters
زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pc8u

قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، إن "الحاكم الحالي لأمريكا، دونالد ترامب، يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود".

إقرأ المزيد
جنبلاط: الحرب الاقتصادية بين أمريكا وإيران على أرض لبنان أوصلتنا لكارثة
جنبلاط: الحرب الاقتصادية بين أمريكا وإيران على أرض لبنان أوصلتنا لكارثة

ونشر جنبلاط تغريدة على حسابه في "تويتر" كتب فيها:" إن الحاكم الحالي لأمريكا ترامب يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود، تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان"، مضيفا: "حيث إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير".

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا