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بالفيديو والصور.. مقاتلات سعودية ترافق قاذفات أمريكية استراتيجية أثناء عبورها أجواء المملكة

أخبار العالم العربي

بالفيديو والصور.. مقاتلات سعودية ترافق قاذفات أمريكية استراتيجية أثناء عبورها أجواء المملكة
Reuters
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كشفت وزارة الدفاع السعودية عن مرافقة مقاتلات سعودية للقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "بي 52" وذلك أثناء عبورها أجواء المملكة.

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ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع "تويتر" فيديو وصورا للمقاتلات السعودية وكتب يقول: "المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52) أثناء عبورها أجواء المملكة العربية السعودية".

المصدر: موقع وزارة الدفاع السعودية على "تويتر"

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