بالفيديو والصور.. مقاتلات سعودية ترافق قاذفات أمريكية استراتيجية أثناء عبورها أجواء المملكة
كشفت وزارة الدفاع السعودية عن مرافقة مقاتلات سعودية للقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "بي 52" وذلك أثناء عبورها أجواء المملكة.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع "تويتر" فيديو وصورا للمقاتلات السعودية وكتب يقول: "المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52) أثناء عبورها أجواء المملكة العربية السعودية".
#فيديو_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) December 11, 2020
المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-٥۲) أثناء عبورها أجواء #المملكة_العربية_السعودية. pic.twitter.com/NbHKIFMody
المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-٥۲)￼ أثناء عبورها أجواء #المملكة_العربية_السعودية.https://t.co/nm43XwJ0JUpic.twitter.com/oM7mokWreb— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) December 11, 2020
المصدر: موقع وزارة الدفاع السعودية على "تويتر"