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إيران تستدعي السفير التركي في طهران

الكاظمي يزور أنقرة الشهر الحالي

أخبار العالم العربي

الكاظمي يزور أنقرة الشهر الحالي
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أعلن السفير العراقي في أنقرة، حسن الجنابي، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، سيزور أنقرة في السابع عشر من الشهر الحالي.

وقال الجنابي في تصريح صحفي، إن "الكاظمي سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتسبق ذلك زيارة عمل لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تمهيدا للاتفاق على الملفات المطروحة، وبضمنها الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية".

وأضاف: "هناك محاولات للإجهاز على الزيارة قبيل إجرائها، كما أن هناك محاولات للإساءة للسفارة العراقية في أنقرة، بالتزامن مع الإعلان عن الزيارة".

 

المصدر: "بغداد اليوم"

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