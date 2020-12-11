أبوظبي ولندن تؤكدان على الأثر التاريخي لـ" اتفاقية إبراهيم " الموقعة بين الإمارات وإسرائيل

أكدت دولة الإمارات والمملكة المتحدة في بيان مشترك على الأثر التاريخي لـ"اتفاقية ابراهيم" الموقعة بين الإمارات وإسرائيل، وأهمية إيجاد حلول سلمية للصراعات الجارية في المنطقة.

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واتفق الجانبان في بيان مشترك صدر بعد اجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، في لندن أمس الخميس، على زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والبحث والتطوير، وتغير المناخ، وتعزيز كلا الاقتصادين، بما في ذلك التعاون عبر المجالات ذات الأولوية مثل علوم الحياة، والرعاية الصحية، وتقنيات المستقبل، والابتكار الرقمي.

وأكد البيان الأثر التاريخي لـ"اتفاقية ابراهيم" الموقعة بين الإمارات وإسرائيل.

كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية القيم المشتركة، بما في ذلك التسامح والتعايش السلمي واحترام جميع الثقافات والأديان.

وسلط الجانبان الضوء على أهمية التعاون في مكافحة جائحة كورونا.

وأعربا عن التزامهما بتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف والنظام الدولي القائم على القوانين، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار .

واستعرضا احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الخمسين، ومعرض إكسبو 2020 دبي، و اتفقا على الاجتماع مرة أخرى العام المقبل لمواصلة تطوير الشراكة البريطانية الإماراتية من أجل المستقبل.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات