"حزب الله": الادعاء على دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت "استهداف سياسي"

أعرب "حزب الله" اللبناني، الجمعة، عن رفضه لغياب المعايير الموحدة في الإجراءت القانونية الأخيرة في قضية انفجار مرفأ بيروت، والتي أدت "إلى استهداف سياسي طال أشخاصا وتجاهل آخرين".

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وتعليقا على الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ووزراء سابقين بجرم الإهمال في انفجار المرفأ، أكد "حزب الله" في بيان "ضرورة ألا يضيع التحقيق في متاهات الإجراءات الإدارية والتعقيدات الروتينية والإشكالات القانونية، بحيث تختفي الأدلة، ويغيب المجرمون وتضيع الحقيقة، وتطفو على السطح الشبهات غير الموثوقة والاتهامات غير المسندة والادعاءات غير الصحيحة، فيسقط التحقيق بين أدغال السياسة ولعبة الشارع وصخب الإعلام على حساب الحقيقة".

وأكد حزب الله حرصه "أن تكون الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل أو التفسير، وأن يتم الإدعاء على أسس منطقية وقانونية، وهذا ما لم نجده في الإجراءات الأخيرة"، معربا عن "رفضه بشكل قاطع لغياب المعايير الموحدة والتي أدت إلى ما نعتقده استهدافا سياسيا طال أشخاصا وتجاهل آخرين، دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس، واستبعد آخرين دون مقياس عدل، وهذا سيؤدي إلى تأخير التحقيق والمحاكمة بدلا من الوصول إلى حكم قضائي مبرم وعادل".

وجدد الحزب "تأييده المبدئي والتام للتحقيق القضائي النزيه والشفاف لكشف المسؤولين ومحاكمتهم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم".

وكان قاضي التحقيق العدلي في ​قضية انفجار مرفأ​ بيروت، ​فادي صوان​، ادعى أمس الخميس، على رئيس الوزراء اللبناني السابق، حسان دياب​ وعدد من الوزراء السابقين "بجرم الإهمال والتقصير".

المصدر: النشرة