اليمن.. غريفيث يحث أطراف النزاع على احترام حرية الصحافة

حث المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الخميس، أطراف النزاع في اليمن على احترام حرية الصحافة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريحات لغريفيث خلال ندوة نظمتها البعثة الأوروبية في اليمن، بالاشتراك مع الوكالة الفرنسية لتطوير وسائل الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وقال غريفيث مخاطبا صحفيين يمنيين في الندوة: "لن يكون هذا المستقبل ممكنا بدونكم، ولا بدون مجتمع مدني مستقل وإعلام حر".

واعرب غريفيث عن قلقه إزاء، "انكماش هامش حرية الإعلام، والتهديدات التي يواجهها الصحفيون فيما يخص سلامتهم، من الاعتقال وأحكام الإعدام والاغتيال. سأستمر في حث الأطراف على احترام حرية الصحافة".

وتعد اليمن واحدة من أسوأ بلدان العالم في حرية الصحافة، حيث قتل 38 صحفيا منذ بداية الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات وحتى منتصف العام الجاري، وفق تقرير سابق لنقابة الصحفيين اليمنيين.

المصدر: وكالات