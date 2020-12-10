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ملك البحرين يشيد بقرار المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

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ملك البحرين يشيد بقرار المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
Reuters
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
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أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بقرار المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

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وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن الملك أشاد بما أعلنه العاهل المغربي محمد السادس من إقامة اتصالات رسمية وعلاقات دبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل.

وأكد حمد بن عيسى آل خليفة أن ذلك من شأنه "تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

كما أعرب ملك البحرين عن ترحيبه باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة.

واعتبر حمد بن عيسى آل خليفة أنها "خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء".

ونوه "بالجهود الطيبة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسهيل التوصل الى هذا الاتفاق".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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