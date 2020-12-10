انجلترا ترفع القيود الصحية عن القادمين من السعودية

في آخر تحديث لقائمتها الخاصة بالسفر في جائحة كورونا، قررت إنجلترا إضافة السعودية على مجموعة الدول الآمنة ورفع القيود عن القادمين من المملكة.

وأوضح وزير النقل البريطاني غرانت شابس، اليوم الخميس، أن مواطني "الدول الآمنة" لن يخضعوا للعزل الصحي بعد وصولهم إلى انجلترا، مشيرا إلى أنه تمت إضافة السعودية وبوتسوانا على هذه القائمة.

وأشار شابس أيضا إلى إزالة جرز الكناري الإسبانية من القائمة الآمنة بسبب رصد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا هناك في الفترة الأخيرة.

وسيضطر القادمون من جزر الكناري إلى انجلترا لدخول العزل الصحي اعتبارا من صباح السبت القادم.

المصدر: رويترز