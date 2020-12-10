الديوان الملكي المغربي: ترامب أبلغ الملك بإصدار مرسوم يعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء

قال الديوان الملكي المغربي مساء الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الملك محمد السادس هاتفيا بإصدار مرسوم رئاسي يقضي باعتراف واشنطن بسيادة المغرب الكاملة على إقليم الصحراء.

وأضاف الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس أبلغ ترامب بأن المملكة تعتزم استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأشار الديوان إلى أن الولايات المتحدة ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية للتأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على تلك المنطقة.

وأكد العاهل المغربي أبلغ أن الرئيس الأمريكي أن المغرب ينوي تسهيل الرحلات المباشرة للسائحين الإسرائيليين من وإلى المغرب.

يتبع..