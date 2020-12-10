 
مباشر
عاجل
نتنياهو: سنقوم بتسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب

محمد بن زايد وجونسون يبحثان سبل إحلال السلام في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد وجونسون يبحثان سبل إحلال السلام في الشرق الأوسط
MohamedBinZayed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pc0r

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الخميس، سبل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكتب محمد بن زايد عبر حسابه في "تويتر": "سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها".

وأكد ولي عهد أبوظبي أيضا، أنه تمت مناقشة "قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها".

من جانب آخر، التقى ابن زايد، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، وقال على تويتر: "تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك".

المصدر: "العين" الإماراتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا