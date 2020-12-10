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مصر تقترب من إطلاق أول قطارتها الكهربائية الخفيفة (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تقترب من إطلاق أول قطارتها الكهربائية الخفيفة (صور)
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور أعمال تنفيذ قطار القاهرة الكهربائي Cairo LRT، وهو أول قطار كهربائي خفيف في الجمهورية.

مصر تقترب من إطلاق أول قطارتها الكهربائية الخفيفة (صور)

وتنفذ مصر القطار الكهربائي المعلق الأول من نوعه في البلاد بعدد 16 محطة، وستبلغ سرعته 120 كيلومترا في الساعة، وبتكلفة 2.5 مليار دولار.

مصر تقترب من إطلاق أول قطارتها الكهربائية الخفيفة (صور)

وسيبلغ طول المسار الخاص بالقطار 90 كيلومترا، ويتسع لنصف مليون راكب يوميا، وستكون أول رحلة للقطار في أكتوبر 2021.

مصر تقترب من إطلاق أول قطارتها الكهربائية الخفيفة (صور)

وسيعمل على الخط 22 قطارا، وسيربط المدن الجديدة: (العبور - المستقبل - الشروق - نيوهيليوبليس - بدر - الروبيكي - حدائق العاصمة - العاشر من رمضان - العاصمة الجديدة)، مع مترو أنفاق القاهرة ليساعد على تعمير تلك المدن وتخفيف الزحام عن القاهرة.

مصر تقترب من إطلاق أول قطارتها الكهربائية الخفيفة (صور)

المصدر: RT

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