الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني

أعلنت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الخميس، تسلم الرئيس، برهم صالح، رسالة خطية من نظيره الفلسطيني محمود عباس، فيما أشارت إلى أن الرسالة كانت حول مستجدات الوضعين الفلسطيني والدولي.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن "صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب".

وأضاف أن "جبريل سلم صالح رسالة خطية من عباس حول مستجدات الوضعين الفلسطيني الدولي، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".

وناقش الاجتماع بحسب البيان، تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه في دولته المستقلة، ونيله كامل حقوقه المشروعة.

المصدر: RT