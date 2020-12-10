دمشق: انتخابات فنزويلا تمثل "هزيمة لنهج الغطرسة والهيمنة " الأمريكي

أعربت دمشق عن "ارتياحها البالغ" لنتائج الانتخابات التشريعية الفنزويلية، ووصفتها بإنها تمثل هزيمة لنهج الغطرسة والهيمنة الذي تمارسه الولايات المتحدة.

وأعربت الخارجية السورية في بيان عن خالص تهاني دمشق "لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، قيادة وحكومة وشعبا، على نجاح العملية الانتخابية"، وأضافت أنها "تؤكد على أن نتيجة هذه الانتخابات تمثل هزيمة لنهج الغطرسة والهيمنة الذي تمارسه الولايات المتحدة"

وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية إن تلك الانتخابات "مثلت ردا قاسيا على الإدارة الأمريكية ومحاولاتها وأدواتها، وأكدت على تمسك الشعب الفنزويلي بمبادئ الثورة البوليفارية في السيادة والاستقلال ورفض التبعية".

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر أن تلك الانتخابات أرست "أسسا متينة لتعزيز الوحدة الوطنية في فنزويلا وتوطيد الأمن والاستقرار الذي يشكل الركيزة الأساس لعملية التنمية"

المصدر: سانا