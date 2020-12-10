الكاظمي في ذكرى النصر على "داعش": نفتخر بهذا اليوم العظيم (صور)

زار رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، في الذكرى الثالثة للنصر على تنظيم "داعش"، فيما أكد أهمية ما حققه العراقيون ضد الإرهاب.

وقال خلال زيارته للقطعات العسكرية هناك: "في مثل هذا اليوم انتزع النصر على عصابات داعش الارهابية بسواعد وإيمان وجذور الوطنية العراقية، وإن الانتصار ليس عسكرياً فقط، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الانسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم".

وأضاف الكاظمي، أن "المقاتلين من ضباط ومراتب، في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي، صاغوا قلادة النصر وأهدوها الى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم".

وأشار القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن "النصر المتحقق والدم الذي سال كانا من أجل الشرف والأرض، فضلا عن التضحيات التي قدمت بجهود وتضحيات عراقية"، مشيرا الى "دور الاصدقاء حول العالم".

وتابع الكاظمي: "نفتخر بهذا اليوم العظيم، ونفتخر بهذا الإنجاز الكبير، ونفتخر بكم أنتم فخرنا ورمز صمودنا، ونتوعد من يحاول المساس بكرامة العراق أو وحدة أراضيه أو سلامة العراقيين".

يذكر أن الحكومة العراقية اعتبرت العاشر من ديسمبر من كل عام عطلة رسمية في البلاد بمناسبة ذكرى إعلان النصر على "داعش".

المصدر: RT