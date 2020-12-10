وثيقة تكشف صورة قطار سريع في مصر منذ 76 عاما أسرع من القطارات الحالية

كشفت وثيقة لأطلس السكة الحديد ترجع إلى عام 1934 عن احتفاء مصر بالقطار السريع "القاهرة – الإسكندرية"، بعدما قطع المسافة بين المحافظتين في ساعتين فقط.

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وأوضحت الوثيقة أن جرار القاطرة كان يعمل بالبخار، وليس بالديزل كما يجري حاليًا، والإشارات ميكانيكية، وليست إلكترونية.

وأظهرت الوثيقة أنه تم كتابة أسفل الصورة عبارة "القطار الذي قطع المسافة من سيدى جابر إلى القاهرة في ساعتين يوم ١٢ مايو عام ١٩٣٤".

الجدير بالذكر أن "قطار VIP" في مصر الآن وبعد 76 عامًا من تاريخ الوثيقة يقطع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية في ساعتين و35 دقيقة.

المصدر: المصري اليوم