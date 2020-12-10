لبنان.. جنبلاط "غير متفائل" بتشكيل حكومة قريبا

قال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط، إن "الدخان الأبيض" بشأن تشكيل الحكومة لن يصدر قريبا، ساخرا من اتهامه "بالتفريط بحقوق الطائفة الدرزية" في تأليف الحكومة.

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وكتب جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "يبدو أن الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريبا، نتيجة مزيد من الاختبارات لاعتماد الـ vaccine الأفضل لعلاج الأزمة".

وأضاف ساخرا: "كوني أفرط بحقوق الطائفة (الدرزية)، فإنني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان إلى سوريا إلى فلسطين إلى المهاجر وإلى الصين، حيث فراغ كبير في قضاة المذهب".

يبدو ان الدخان الابيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة مزيد من الاختبارات لإعتماد ال vaccine الافضل لعلاج الازمة ومن جهة اخرى وكوني افرط بحقوق الطائفة فانني افوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان الى سوريا الى فلسطين الى المهاجر والى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب pic.twitter.com/1OIXODpguu — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 10, 2020

وكان رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان (درزي) اعتبر أمس الأربعاء، أن اقتراح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لحكومة من 18 وزيرا هو إجحاف وظلم بحق الطائفة الدرزية.

وحذر إرسلان "مَن له يد بهذا الإجحاف من العواقب"، داعيا ممثلي الطائفة الدرزية إلى رفض هذا التعاطي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا".

يأتي ذلك، بعدما قدم الحريري إلى الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلة حكومته "المؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي".

يذكر أن الحريري كلف بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي، وجاء التكليف بعد نحو عام من تقديم الحريري استقالة حكومته إثر احتجاجات شعبية.

المصدر: RT