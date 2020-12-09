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مبعوث أمريكي: لم نشترط قطع العلاقات العسكرية بين روسيا وسوريا للتسوية

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مبعوث أمريكي: لم نشترط قطع العلاقات العسكرية بين روسيا وسوريا للتسوية
AFP Khalil MAZRAAWI
المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جويل رايبورن
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صرح المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جويل رايبورن بأن واشنطن لم تشترط قطع العلاقات العسكرية بين موسكو ودمشق للتسوية السياسية في سوريا.

وقال خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء: "لم نشترط للتسوية السياسية قطع العلاقات العسكرية طويلة الأمد بين روسيا والحكومة السورية، وإنما تحدثنا عن ضرورة مغادرة كافة القوات المسلحة الأجنبية، التي لم تكن موجودة في سوريا قبل 2011 في إطار عملية التسوية السياسية".

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وأضاف أن "الروس كانوا يحتفظون بالحضور العسكري البحري في سوريا خلال عقود طويلة قبل عام 2011"، في إشارة إلى القاعدة الروسية في طرطوس.

وأشار إلى أن مسألة مستقبل التعاون العسكري يجب أن تحلها "الحكومة السورية المقبلة".

المصدر: تاس

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