نقاط مراقبة من "قسد" والحكومة السورية في عين عيسى شمال الرقة

أعلن مجلس تل أبيض العسكري أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء 3 نقاط لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية في بلدة عين عيسى شمال الرقة، شرقي البلاد.

وقال قائد "مجلس تل أبيض العسكري" رياض خلف إن الاتفاق تم بإشراف روسيا، وعن مسوغات الاتفاق أضاف أن "الانتهاكات التركية لم تتوقف في يوم من الأيام"، وأنها ازدادت في الشهر الماضي، وأوضح في بيان بثته صفحة المجلس أن أكثر من 100 قذيفة مدفعية وصاروخية سقطت منذ يومين على بلدة عين عيسى وريفها.

وكان المجلس قال أمس إن "الجيش الروسي أنشأ نقاط مراقبة مشتركة على خطوط التماس ضد الاحتلال التركي والفصائل الموالية له".

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن الجيشين الروسي والسوري إضافة إلى "قسد"، إثر "القصف العشوائي" للجيش التركي على مركو بلدة عين عيسى وأريافها، الذي خلّف قتلى وجرحى بين المدنيين.

المصدر: RT