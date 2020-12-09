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الجاغوب: الرئيس عباس قبل استقالة عشراوي بطلب منها

أخبار العالم العربي

الجاغوب: الرئيس عباس قبل استقالة عشراوي بطلب منها
AFP
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أكد مسؤول الإعلام في مفوضيه التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بناء على طلبها.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "قبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، وذلك بناء على طلبها".

وأضاف: "عشراوي قدمت استقالتها المكتوبة قبل عدة أيام".

من جهتها، أكدت حنان عشراوي تقديم استقالتها رسميا للرئيس الفلسطيني، مشيرة إلى أنها "لم تطلب منصبا أو امتيازا"، وأن هدفها الوحيد هو "خدمة الشعب والوطن والقضية".
المصدر: RT

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